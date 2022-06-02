10 soruya kaçamak yanıtlar veren Kemal Kılıçdaroğlu'na, Alpay Özalan'dan fena laflar! "Yüreksiz Kılıçdaroğu"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği 10 soruya dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt beklediğini dile getiren Özalan,, CHP liderinin kaçamak yanıtlarını görünce, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Yüreksiz Kılıçdaroğlu, yine adayım diyemedi" ifadelerini kullandı.

"YÜREKSİZ KILIÇDAROĞLU"

Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya istenen yanıtları vermeyip özellikle adaylık hususuna değinmemesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu yüreksizlikle bağdaştıran Özalan, "Yüreksiz Kemal Kılıçdaroğu, yine "Adayım" diyemedi. Erken seçim yapılırsa hemen açıklarmış! "Adayı hiç konuşmadık" diyen siz değil miydiniz? İşiniz gücünüz palavra! Paşa paşa 2023'ü bekleyecek yuvarlak masa! Hem sizin gibi beceriksizler o tarihe kadar ancak bir aday bulur!" ifadelerini kullandı.