10 Şubat Hava Durumu | Sağanak yağış yurdun iç bölgelerinde etkili olacak!

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre ülkemizde Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış görülürken Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.