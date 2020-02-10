10 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi
11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- GMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları sürecek
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TFF 1. LİG
14.00 BB Erzurumspor - Keçiörengücü
19.00 Akhisarspor - Menemenspor
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
18.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.
GÜREŞ
- İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası bugün 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.
Kaynak: DHA
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