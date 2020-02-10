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10 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

10 Şubat Pazartesi DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

- GMG Kırklarelispor maçının hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

TFF 1. LİG

14.00 BB Erzurumspor - Keçiörengücü

19.00 Akhisarspor - Menemenspor

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

18.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.

GÜREŞ

- İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası bugün 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda yapılacak eleme, çeyrek ve yarı final müsabakalarıyla başlayacak.

Kaynak: DHA




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