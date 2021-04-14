10 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Temmuz 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



11:00

Fujieda MYFC - Tottori

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



11:00

Dukla Prag - Varnsdorf

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



11:00

Opava - Tatran Liptovsky

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



11:30

Gold Coast - Peninsula

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:30

Adelaide Olympic - Cumberland Utd

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



11:30

Mas Toborsko - Teplice

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



11:30

Jihlava - Brno

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:00

Yokohama Marinos - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Druitt Town Rangers - Marconi

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



12:00

Northbridge Bulls - Sydney Olympic

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



12:00

Mlada Boleslav - MFK Chrudim

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:00

S&B Vlasim - Ceske Budejovice

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



12:15

Capalaba - Brisbane Strikers

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:30

Magpies Crusaders - Gold Coast Knights

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



13:00

Adelaide U21 - South Adelaide

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



13:00

NE Metrostars - Adelaide Comets

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



13:00

Oita - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Vegalta Sendai - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Kagoshima Utd - Toyama

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Vanraure - Kamatamare

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV

15:00

Dalkurd - Taby

İsveç Division 1

Bilyoner TV



15:00

Lunds - Qviding

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



15:00

Nordsjaelland - Antwerp

Hazırlık Maçı

FC Nordsjaelland Youtube



16:00

Malmö - Sirius

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Akron Togliatti - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Operario - Brasil de Pelotas

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Jippo - MuSa

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

KPV - Klubi 04

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

PK 35 - Gnistan

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

VPS - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Hammarby - Haninge

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Örebro - Assyriska FF

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Atvidabergs - Ljungskile

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Oskarshamns - Assyriska IK

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Osterlen FF - Utsiktens

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Skövde - Linkoping City

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Orenburg - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - AS Trencin

Hazırlık Maçı

StarMedia TV Youtube



17:00

Osnabruck - PSV

Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube



17:00

Wolfsburg - Hansa Rostock

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube



17:00

Jeonbuk - G Osaka

AFC Şampiyonlar Ligi

Smart Spor 2, Spor Smart 2



17:30

Kuban - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Fakel Voronej - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Neftekhimik - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Spartak Moskova 2 - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Duisburg - Köln

Hazırlık Maçı

FC Köln Youtube



18:00

AZ Alkmaar - Anderlecht

Hazırlık Maçı

AZ Alkmaar Youtube



18:30

AIK Stockholm - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Veles Moskova - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Galatasaray - Kasımpaşa

Hazırlık Maçı

Spor SmartSmart Spor HD



19:00

Volgograd - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Mjondalen - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Rosenborg - Kristiansund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sandefjord - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Viking - Stromsgodset

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Dziugas Telsiai - Riteriai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



20:00

Gefle - Karlstad

İsveç Division 1

Bilyoner TV



20:00

CFR Cluj - Uni. Craiova

Romanya Kupası

Bilyoner TV



21:00

Galatasaray - Trabzonspor

TFF Elit U19 Ligi Final

A Spor



21:00

Brann - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



21:00

Atletico Atlanta - Mitre Santia

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Brown Adrogue - Independiente Rivadavia

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Def. de Belgrano - Tristan Suarez

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:00

Nueva Chicago - Alvarado

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:15

San Telmo - Gimnasia Jujuy

Arjantin Primera Nacional

Bilyoner TV



21:30

Longford - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Aurora - San Jose

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Real Potosi - The Strongest

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Botafogo SP - Cruzeiro

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Gremio - Internacional

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:30

Palmeiras - Santos

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:00

Atletico PR - Bragantino

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:30

Arturo Fernandez Vial - Coquimbo Unido

Şili Kupası

Bilyoner TV

