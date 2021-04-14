10 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
10 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 10 Temmuz 2021 Cumartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı yaz aylarında oynanan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 10 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
10 Temmuz 2021 Cumartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
11:00
Fujieda MYFC - Tottori
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
11:00
Dukla Prag - Varnsdorf
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
11:00
Opava - Tatran Liptovsky
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
11:30
Gold Coast - Peninsula
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
Adelaide Olympic - Cumberland Utd
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
11:30
Mas Toborsko - Teplice
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
11:30
Jihlava - Brno
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:00
Yokohama Marinos - Avispa Fukuoka
Japonya J.League
Bilyoner TV
12:00
Druitt Town Rangers - Marconi
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
12:00
Northbridge Bulls - Sydney Olympic
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
12:00
Mlada Boleslav - MFK Chrudim
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:00
S&B Vlasim - Ceske Budejovice
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
12:15
Capalaba - Brisbane Strikers
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:30
Magpies Crusaders - Gold Coast Knights
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
13:00
Adelaide U21 - South Adelaide
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
13:00
NE Metrostars - Adelaide Comets
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
13:00
Oita - Urawa
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Vegalta Sendai - Sapporo
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00
Kagoshima Utd - Toyama
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Vanraure - Kamatamare
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
15:00
Dalkurd - Taby
İsveç Division 1
Bilyoner TV
15:00
Lunds - Qviding
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
15:00
Nordsjaelland - Antwerp
Hazırlık Maçı
FC Nordsjaelland Youtube
16:00
Malmö - Sirius
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Akron Togliatti - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Operario - Brasil de Pelotas
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Jippo - MuSa
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
KPV - Klubi 04
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
PK 35 - Gnistan
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
VPS - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
17:00
Hammarby - Haninge
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Örebro - Assyriska FF
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Atvidabergs - Ljungskile
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Oskarshamns - Assyriska IK
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Osterlen FF - Utsiktens
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Skövde - Linkoping City
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
17:00
Kamaz - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Orenburg - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Pardubice - AS Trencin
Hazırlık Maçı
StarMedia TV Youtube
17:00
Osnabruck - PSV
Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube
17:00
Wolfsburg - Hansa Rostock
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
17:00
Jeonbuk - G Osaka
AFC Şampiyonlar Ligi
Smart Spor 2, Spor Smart 2
17:30
Kuban - Torpedo Moskova
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Fakel Voronej - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Neftekhimik - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Spartak Moskova 2 - Krasnodar 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Duisburg - Köln
Hazırlık Maçı
FC Köln Youtube
18:00
AZ Alkmaar - Anderlecht
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube
18:30
AIK Stockholm - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Veles Moskova - Yenisey
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Galatasaray - Kasımpaşa
Hazırlık Maçı
Spor SmartSmart Spor HD
19:00
Volgograd - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Rosenborg - Kristiansund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sandefjord - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Viking - Stromsgodset
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Dziugas Telsiai - Riteriai
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
20:00
Gefle - Karlstad
İsveç Division 1
Bilyoner TV
20:00
CFR Cluj - Uni. Craiova
Romanya Kupası
Bilyoner TV
21:00
Galatasaray - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi Final
A Spor
21:00
Brann - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
21:00
Atletico Atlanta - Mitre Santia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Brown Adrogue - Independiente Rivadavia
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Def. de Belgrano - Tristan Suarez
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:00
Nueva Chicago - Alvarado
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:15
San Telmo - Gimnasia Jujuy
Arjantin Primera Nacional
Bilyoner TV
21:30
Longford - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:30
Aurora - San Jose
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
21:30
Real Potosi - The Strongest
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:30
Botafogo SP - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Gremio - Internacional
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:30
Palmeiras - Santos
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Atletico PR - Bragantino
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:30
Arturo Fernandez Vial - Coquimbo Unido
Şili Kupası
Bilyoner TV