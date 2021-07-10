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10 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal hemen ardından Aşk Mantık İntikam dizisinin tekrar bölümünü yayınlıyor. Akşam ise sevilen ve ilgiyle izlenen yarışma programı Şef Akademi FOX TV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı...

10 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların ilgiyle izlenen kanallarından olan Fox TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 10 Temmuz 2021 Cumartesi Fox TV yayın akışına yer verdik. 13.45'te Oluversin Gari ekrana gelirken 17.00'da Son Yaz dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında yerini alıyor...

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Aşk Mantık İntikam

13.45 Oluversin Gari

17.00 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 Şef Akademi

22.00 Sosyetik Gelin

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