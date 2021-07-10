10 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle Show TV'de

Show TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? sorusunun yanıtını arayanlar için 10 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışına haberimizde yer verdik. 07:45'te Jack ve Fasulye Sırığı ekrana gelirken hemen ardından magazin programı Cumartesi Sürprizi yayınlanıyor. Akşam ise Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor...

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

07:45: Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Cam Tavanlar

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

