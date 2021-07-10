10 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Yeşil Yol" TRT 1'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. 06.15'te İmparatoriçe Ki ekranlarda olurken hemen ardından Yeşil Deniz ekrana geliyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Yeşil Yol" TRT 1 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

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TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 10 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 09.00'da Yeşil Deniz ekranlarda olurken 14.55'te Seksenler izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Yeşil Yol" TRT 1 izleyicisiyle buluşuyor... 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06.15 İmparatoriçe Ki 09.00 Yeşil Deniz 11.45 Yedi Numara 12.50 Ev Sineması Kuşağı "Batlır" 14.55 Seksenler 17.45 Yıldızların Yolu 19.00 Ana Haber 20.00 Yabancı Sinema "Yeşil Yol" 23.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT 1TRT 1 Yayın akışı