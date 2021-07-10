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10 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusu merakla araştırılıyor. Oynat Bakalım adlı program ile güne başlayan TV8'de hemen ardından Mutfakta Türev Var ekrana geliyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında oluyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

10 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan TV8'de bugün hangi programların olduğu merak ediliyor. 07.00'da Oynat Bakalım ekranlarda olurken 10.30'da Süper 1 Takım yayınlanıyor. Akşam ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 10 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

07.00 Oynat Bakalım

09.45 Mutfakta Türev Var 

10.30 Süper 1 Takım

10.45 MasterChef Türkiye

14.30 Yerli Sinema

16.30 MasterChef Türkiye 

20.00 MasterChef Türkiye Yeni Sezon

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