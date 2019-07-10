10 Temmuz bugün hangi diziler var? |10 Temmuz Çarşamba yayın akışı
10 Temmuz Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
10 Temmuz Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 10 Temmuz Çarşamba Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 TEMMUZ BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 10 Temmuz Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
10 TEMMUZ Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:30 Nihat Hatipoğlu ile iftar
20:00 Şansımı seveyim
21:55 Kurtuluş Savaşı
10 TEMMUZ Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
12:15 GELİNİM MUTFAKTA
15:15 Aşk-ı memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER
20:00 Afilli aşk
10 TEMMUZ Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek sosyete
15:00 Benim tatlı yalanım
18:45 STAR HABER
20:00 Üç kağıtçı
21:45 Üç kağıtçı
10 TEMMUZ Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan anlamaz
12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana haber
20:00 Güldür Güldür Show
10 TEMMUZ Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
13:45 Her yerde sen
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Yaparsın aşkım
10 TEMMUZ Çarşamba TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Gerçeğin peşinde
15:45 Yemekteyiz
19:00 Oynat Bakım
20:00 Dedemin Fişi
10 TEMMUZ Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 AİLELER YARIŞIYOR
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 3'te 3 bir zamanlar
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