10 TL'ye öpüşürüz dediler, genç çocuğu dolandırdılar!

Olay Afyonkarahisar'da meydana geldi. İmaret Camisi bahçesinde oturan mermer işçisi 19 yaşındaki K.Y.'nin yanına dün saat 12.30 sıralarında gelen iki kadın, 10 lira karşılığında kendisiyle öpüşebilecekleri yönünde teklifte bulundu. Genç çocuk kadınların teklifini kabul etti ancak umduğunu bulamadı. Kadınların dolandırdığı K.Y., polise giderek şikayetçi oldu.

İSTEKLERİ SÜREKLİ ARTTI

Teklifi kabul eden K.Y., kadınlarla birlikte uygun bir alana doğru hareket etti. Kadınlar, burada genç çocuktan 20 lira daha istedi. K.Y., kadınlara istedikleri parayı verdi. Ardından K.Y. ile birlikte Marulcu Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Sokak'a yürüyen kadınlar, burada 100 lira daha isteyerek vermezse kendilerini taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başlayacaklarını söyleyerek çocuğu tehdit etti. Korktuğu için kadınlara 100 lira daha veren K.Y., daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

'HAYIR AMAÇLI VERDİ' DEDİLER

Gencin şikayeti üzerinde harekete geçen polis ekipleri, 2 kadını Kadınana Caddesi'nde yakaladı. Yapılan GBT kontrolünde şüphelilerin toplam 17 suç kaydı olduğu belirlenen 28 yaşındaki A.D. ile 6 suç kaydı olan 26 yaşındaki E.D. olduğu ortaya çıktı. K.Y.'nin 130 lirayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini söyleyen 2 kadın emniyette yapılacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.