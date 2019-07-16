10 Türk denizci kaçırıldı! Dışişleri'nden açıklama
Nijerya'da 10 Türk denizci kaçırıldı. Dışişleri bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kaçırılan gemi Tema limanı'na çekilmiş olup Nijeya ve Gana makamları nedinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
Nijerya'da 10 Türk denizci kaçırıldı. Dışişleri bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kaçırılan gemi Tema limanı'na çekilmiş olup Nijeya ve Gana makamları nedinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.
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Etiketler : Denizci
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