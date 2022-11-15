10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı "5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

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10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı "5. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı. Festival 18 Kasım'a kadar sürecek

Siirt Valiliğinin himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesinin desteklediği festival, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kısa film tanıtımıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, doğa, inanç ve kültür kenti Siirt'te böyle anlamlı bir festivale ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan festivalin, birlik ve beraberliğe, birlikte yaşama kültürünün güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kadim Siirt, 12 bin yıllık tarihi geçmişi ile Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının izlerini taşıyan ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Medeniyet ve kültür dünyasına büyük katkıları olan kent, aynı zamanda hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı kültür ve dillerin konuşulduğu bir kardeşlik şehridir. Geçmişte Siirt'te yapılan birçok film çalışması bu şehrin topraklarında filizlenmiş olan birer tomurcuktur."

Festivalin Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılım gösteren tüm yarışmacı ve sanatçılara teşekkür etti.

Bu yıl da festivalin vatandaşları bir araya getireceğini dile getiren Aktay, "Siirt son 6-7 yıldır çok güzel kültürel etkinliklere tanık oluyor. Siirt artık kitapla daha sık bir araya geliyor. Geçen hafta ilimizde güzel bir kitap fuarı tertiplendi. Ondan önce de Siirt Üniversitesinde dünyanın pek çok üniversitesinden bilim adamlarının katılımıyla Uluslararası Oksidentalizm Sempozyumu düzenlendi. Bu kadar güzel kültürel etkinliklere tanık olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda da geleneksel hale gelen festivali Siirtlilerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Açılış töreni, Altan Erkekli ve Veysel Diker'in rol aldığı "Şifa Niyetine" oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Festival 18 Kasım'a kadar sürecek

Film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek festival, ödül töreninde Grup İmera'nın vereceği konserle sona erecek.

Bu yıl 10 ülkeden 182 film başvurusu yapıldı

Bu yıl 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan 30 film "Jüri Özel Ödülü" ve "İbrahim Hakkı Özel Ödülü" için de yarışacak.

Başkanlığını yapımcı Mehmet Canpolat'ın üstlendiği jüride yönetmen Faysal Soysal, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, yönetmen Mehmet Güneri ve Türk Medya Kanal Koordinatörü Filiz Zengin yer alıyor.

Başvuruların 30 Ekim'de tamamlandığı 5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira ödül takdim edilecek.

Tevfik İleri Belgeseli

Festivaldeki söyleşide yer alacak isimler arasında oyuncu Boğaç Aksoy, Nazlı Tosunoğlu, Mahmut Cevher, Melih Özkaya ve Burak Sarımola yer alıyor. Festivalde ayrıca 17 Kasım'da "Ustaların Buluşması" programına yönetmen Nazif Tunç ile Ahmet Edebali konuk olacak.

Festivalin üçüncü gününde çekimleri yakın zamanda biten "Tevfik İleri Belgeseli" izleyiciyle buluşacak. Belgeselde Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlığı yapan, 60 darbesinde Kayseri Cezaevi'ne konulan ve kötü cezaevi koşulları içinde hayatını kaybeden Tevfik İleri'nin hayatı anlatılıyor.
"5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreni ve kapanış programı, 18 Kasım'da Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

Festivalin onursal başkanlığını Prof. Dr. Yasin Aktay, direktörlüğünü ise akademisyen ve yönetmen Ahmet Bikiç yapıyor.

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