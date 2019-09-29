10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova’da buluştu

Olimpiyatlara puan veren 2019 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 5. Uluslararası Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup 10 ülkeden 206 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışın ana etabı kabul edilen elit erkekler yarışını Slovakya'dan Martın Harin, Elit kadınlar yarışını ise Japonya'dan Miho İmaj kazandı.

Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup" ın 5.si Yalova'nın Altınova ilçesi kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Şampiyona da farklı kategorilerde yarışan sporcular zorlu parkurda birincilik için pedal bastı. Olimpiyatlara puan veren 2019 yıllı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan şampiyonaya 10 ülkeden gelen 206 sporcu katıldı. Şampiyonanın startını Altınova Belediye Başkanı Metin Oral verdi.

Şampiyonaya bu yıl katılımın arttığını belirten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Böylesi önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Bu yıl yarışa katılım arttı. Bu da parkurun uluslararası platformda adının duyulmaya başladığını gösteriyor. Bu yıl olimpiyatlara puan veren bir etap oldu şampiyona. Amacımız bisiklet sporunu sevdirmek. Onu da başaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

60'lık sporcu şampiyonaya damga vurdu

Şampiyonaya katılan en yaşlı sporcu olan 60 yaşındaki Yalçın Nişancı ise, 50 yaş üstü Master Erkekler kategorisinde 4. olmayı başardı. İstanbul Bisiklet Kulübü adına yarışan Nişancı, "15 yıldır bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Sürekli yarışlara katılıyorum. Benim için yaş önemli değil. Ben kendi kendimle yarışıyorum" diye konuştu.

Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup'ta kategoriler ve dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı:

Elit Man

1. Martin Harın (Slovakya)

2. Perikliz Ilıas (Yunanistan)

3. David Rosa (Portekiz)

Elit Woman

1. Miho Imaj (Japonya)

2. Esra Kürükçü Akgönül (Türkiye)

3. Popova Irıyna (Ukrayna)

Yıldız Erkekler B

1.Mehmet Can Çubuk,

2. Emre Şen

3. Fahrettin Badak

Yıldız Kadınlar

1. Funda Taşkın,

2. Rabiye Ali Osman,

3. Emine Irmak Sexe

Master Erkek (40+)

1.Turgay Germen,

2. Aşkın Çiçek,

3. Emin Bura İzmirlioğlu

Master Erkek (50+)

1. Ahmet Selim Şenok

2.Mehmet Bozdemir

3. Mustafa Bal ve Yalçın Nişancı

Yıldız Erkekler A

1. Furkan Akçam

2.Davut Duman

3. Ufuk Baki Taş

Genç Erkekler

1. Esat Ceylan

2. Okan Aydoğan

3. Kaan Soylu Özkalbim

Genç Kadınlar

1. İremnur Korkmaz

2. Handan Melike Uzun

3. Melike Havva Yiğit

Kaynak: İHA