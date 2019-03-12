10 ülkeden 300 diş hekimliği öğrencisi İstanbul'da

YEDİTEPE Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası & 8. Ulusal YUDSA Kongresi 15 Mart Cuma günü başlayacak. Kongreye, İngiltere, Makedonya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Mısır, Fransa, İsviçre, Bosna Hersek ve Türkiye olmak üzere 10 farklı ülkeden, 300 öğrenci katılacak.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Kulübü (YUDSA) Kongresi'nin 8'ncisi, 15-17 Mart 2019 tarihlerinde, İstanbul Göztepe'deki Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), destekçileri arasında yer aldığı bu yılki kongrede, 6 uluslararası bilim insanı ve ünlü eğitmen Erdem Ercan da konuşmacı olarak katılacak.

ERDEM ERCAN HAKKINDA

Duygusal Zeka, Beden Dili–Mikro İfadeler Uzmanı, Profesyonel konuşmacı ve girişimci olan Erdem Ercan, 1972 yılında Adapazarı'nda doğdu. Kocaeli Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ İşletme Bölümü'nü tamamladı. Yemek sektöründe Dymra adlı bir şirketin kurucusudur. Dünyanın İlk ve En büyük Duygusal Zeka Organizasyonu "SixSeconds Sertifikasyon Eğitimi" Hayatın Ritmi - Adler Central Europe iş birliği ile Türkçe olarak ilk defa Türkiye partneridir.

DR. MARIO RUI ARAUJO HAKKINDA

Dr. Araujo, Lizbon Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Psikoloji yüksek lisansını yapan Araujo, ağız sağlığı davranışları üzerine araştırmalar yapmaya devam etti. Aynı zamanda iletişim yetenekleri hakkında Uluslararası Konuşmacı unvanı aldı. Dr. Araujo, Portalegre Üniversitesi'nde Periodontoloji Departmanı'nda akademisyen olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. NAGİHAN BOSTANCI HAKKINDA

İsviçre'deki KarolinskaInstitutet Üniversitesi'nde Periodontoloji Departmanı'nda akademisyen olan Prof. Dr. Bostancı, IADR tarafından yürütülen Periodontal Araştırma Grubu'nun başkanlığını yapmaktadır. Projenin araştırma konusu ağız ve sistemik hastalıkların periodontal hastalıklara etkisidir. Halen bu konuda araştırma yapmaya ve makale yayınlamaya devam etmektedir.

DR. MOUSTAFA ABOUSHELİB HAKKINDA

Dr. Moustafa Aboushelib, 1997 yılında Alexandria Üniversitesi'nde onur derecesiyle doktorasını tamamlamıştır. Dişe özgü biyomateryaller alanında uzmanlanmış ve 2004-2007 yılları arasında bu alanda Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Dr. Moustafa Aboushelib altmıştan fazla makale yayınlamış olup, güncel olarak altı farklı projede çalışmaktadır.

DR. VİNCENZO IPPOLİTO HAKKINDA

Dr. Ippolito, Perioral ve Oral Estetik Diş Hekimleri Derneği (POIESIS) üyesi olup yüksek lisans derecesini Parma Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halen Palermo Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmaktadır.

PROF. DR. MAZEN TAMİMİ

Prof. Dr. Mazen Tamimi, 1989 yılında Jordan Üniversitesi Oral ve Maxillofasial Cerrahi Bölümü'nden mezun olmuş, 2005 yılında Alman İmplantoloji Topluluğu (DGZI) başkanı seçilmiştir. Halen Detroit Mercy Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev almaktadır.

MARCO MAZEVET HAKKINDA

Marco Mazevet, Rennes Üniversitesi'nden mezun olmuştur ve Londra'daki King'sCollege'da doktora yapmaktadır. Daha önce Avrupa Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği'ne (EDSA) başkanlık yapmış olan MarcoMazevet Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Fransız Dental Cerrahi Birliği (FDS) üyedir.

DHA