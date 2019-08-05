10. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Şampiyonası 1 Eylül’de Hatay’da

Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül günleri arasında Hatay'da yapılacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu birlikteliğinde organize edilen Uluslararası 10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. Kurucu başkan Prof. Dr. İbrahim Öztek ve ekibi de 21 Temmuz günü bin sporcunun katılımı ile yaptıkları Türkiye Şampiyonası'nda belirledikleri başarılı sporcuları kadroya yerleştirdi.

10. Dünya Şampiyonası'na bugüne kadar 45 ülke başvuruda bulundu. İtalya, İspanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya, Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu içinde yer alan Yakutistan, Udmurtya, Mari El gibi Türk Özerk Cumhuriyetleri ve Kazakistan, Özbekistan Afganistan, Moğolistan gibi Asya devletleri de Aba'nın er meydanı olan Mersah'ta boy gösterecekler. Her ülke şampiyonaya 60, 70, 80, 90 ve +90 kilolarda beş sporcu ile ve tam takım olarak katılabilecek. Bu güne kadar Türk sporcuların yanı sıra başpehlivanlığı İranlı, Moğol ve Macar güreşçiler kazandı. Son Türkiye Şampiyonası'na 40 ilden 72 takım ve bin sporcu katıldı. Aba Güreşi giderek Türkiye'ye yayıldığı gibi dünyaya da yayılmaya devam ediyor. Aba Güreşi, geleneksellikten çıkmış, modernize olmuş ve sadece güreşçilerin güreşi değil; judo, kuraş, sambo, belbağlı güreş, alış, kazak güreşi, kırım güreşi, gürcü güreşi ve tüm milli güreş sporcularının ortak sporu haline gelmiş durumda.

Lütfü Savaş: "Biz dünya döndükçe ata sporumuzu yüceltmeye devam edeceğiz"

10. Aba Güreşi Dünya Şampiyonası'nı Hatay'da bir 10. yıl jübilesi şeklinde gerçekleştireceklerini ve bu nedenle son derece mutlu olduklarını belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Yaklaşık 9 yıl önce Dünya Aba Güreşi Federasyonu'nu kurduk. Merkezimiz Hatay'dır. İlk şampiyonamızı dört ülke ile gerçekleştirirken, bugün 50'li rakamlarına ulaştık. Biz dünya döndükçe ata sporumuzu yüceltmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA