"10. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği" sona erdi

KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği" sona erdi.



UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un da konuk olduğu şenliğe, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Güney Kore, Japonya, İspanya, Makedonya ve Mısır'dan 101 kırkyama ustası katıldı.

Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda cuma günü başlayan şenlikte, kırkyama yöntemi ile hazırlanan el işi ürünler sergilendi.

Serdivan Sahne Sanatları Bir Nefes Anadolu Halk Dansları Topluluğu tarafından gösterilerin ve müzik dinletilerinin sunulduğu şenlikte, davetlilere geleneksel Türk yemekleri ikram edildi.

Belediye ile Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen "Foto Safari" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve diğer protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA