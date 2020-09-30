10 yaşında maske uyarısı yapan kız darp edildi!

Esenyurt'ta maske takmadıklarından dolayı yabancı uyruklu 3 kadını uyaran 10 yaşındaki kız, kadınların şiddetine maruz kaldı. Kızın darp edildiği görüntüler kameralara saniye saniye kaydedilirken anne ise olayın ardından polise giderek kadınlardan şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta bir sitede yaşanan olayda 10 yaşındaki Liva isimli bir kız, maske takmadıkları gerekçesiyle Libya uyruklu olduğu öğrenilen 3 kadını uyararak videoya almak istedi. Durumu fark eden kadınlar bir anda yerinden fırlayarak kaçan kızı yakalayıp dövmeye başladı. Sitenin güvenlik kamerasına anben yansıyan görüntülerin ardından anne Çiğdem Köprüsü polise giderek kadınlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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