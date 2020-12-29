10 yaşındaki çocuğu kurttan kurtaran köpek, Rusya'da kahraman oldu!
Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyeti’nde yolda yürüdüğü sırada kurdu fark edip yol kenarındaki ormanlık alana kendisini atan 10 yaşındaki çocuğun imdadına teriyer cinsi bir köpek yetişti. Küçük köpeğin kurdu kovaladığını gören çocuk ise bulunduğu yerden çıkıp kaçarak kurtuldu. Köpeğin o anları ise kameraya böyle yansıdı.
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!
Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret yorumu: ''Çık şu 3 binin üstüne''
29 Aralık hava durumu | Bugün hava nasıl olacak?
Çocuklarını kangurudan korumak istedi! Tek yumruğuyla yerle bir oldu
29 Aralık 2020 Salı 10:15
Benzer Videolar