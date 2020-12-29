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  3. 10 yaşındaki çocuğu kurttan kurtaran köpek, Rusya'da kahraman oldu!

10 yaşındaki çocuğu kurttan kurtaran köpek, Rusya'da kahraman oldu!

Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyeti’nde yolda yürüdüğü sırada kurdu fark edip yol kenarındaki ormanlık alana kendisini atan 10 yaşındaki çocuğun imdadına teriyer cinsi bir köpek yetişti. Küçük köpeğin kurdu kovaladığını gören çocuk ise bulunduğu yerden çıkıp kaçarak kurtuldu. Köpeğin o anları ise kameraya böyle yansıdı.

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29 Aralık 2020 Salı 10:15
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