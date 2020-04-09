10 yaşındaki çocuğuyla denetimde yakalandı! Polise ''Ölürse benim çocuğum''dedi

Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri kapsamında 10 yaşındaki çocuğuyla yürüyen çifte 392 TL para cezası kesildi. Babanın ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? " demesi tepki yarattı.