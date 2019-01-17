10 years challenge nedir?
"10 years challenge nedir" sorusu merak ediliyor. Ünlülerin #10yearschallenge etiketiyle yaptığı paylaşımlar, kısa sürede milyonlarca kişiye yayılarak akım haline dönüştü.
10 Years Challenge akımı sosyal medyada çok konuşuluyor. Türkiye’de bu akıma katılan bir çok ünlü oldu. Peki bu 10 Years Challenge nedir? İşte detaylar.
10 years challenge nedir?
10 yıl önceki bir fotoğraf ile en son halini gösteren tek fotoğrafta yan yana getirip sosyal medyada yapılan paylaşımdır.
10 years challenge nasıl yapılır?
Eğer sizde bu akıma ayak uydurmak istiyorsanız tek yapmanız gereken, 10 yıl öncesine ait olan bir fotoğrafınızı ve şimdiye ait olan yan yana getirerek sosyal medya mecralarından paylaşmak.
Tabii söz konusu akımdan bahsederken, yapılan efsane paylaşımlardan da bahsetmek gerek. İşte, karşınızda #10yearschallenge etiketiyle ön plana çıkan paylaşımlar!
Bahçeli de "10 years challenge" akımına katıldı
Sosyal medyada gündem olan "10 years challenge" akımına MHP lideri Devlet Bahçeli de, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'in on yıl öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları paylaşmasıyla katılmış oldu.
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