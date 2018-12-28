10 yeni film sinemaseverlerle buluştu

2018'in son haftasında 5 yerli, 3 yabancı ve 2 animasyon olmak üzere 10 yeni film sinema severlerle buluştu.

Biletinial.com'un Youtube'daki Biletinial Medya kanalında hazırlamış olduğu vizyondaki filmlerden bu haftada 10 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. 2018 yılının son haftasında birbirinden güzel filmler beyazperde gösterime girdi. 2018'in son haftasında 5 yerli, 3 yabancı ve 2 animasyon film vizyondaki yerini alıyor. Yerli filmlerden; ilk film Alper Çağlar'dan Börü, bir grup iyiliksever çocuğun hikayesini anlatan Müsaadenizle Büyükler, romantik-komedi tadındaki Chef, dram ve suçu bir arada yaşatacak Güven ve ruhun doğada ki yerini keşfetmeyi anlatan Nebula filmi sinemaseverlerle buluşurken, yabancı filmlerden ise en çok merak edilen filmler arasında yerini alan Aquaman, Emily Blunt'un başrolünde yer aldığı Mary Poppins:Sihirli Dadı, Mimi Leder'in yönetmen koltuğunda oturduğu Eşitlik Savaşçısı ve son olarak animasyon kategorisindeki Troller ve Dinazorlar ile Süper Ayı filmleri de bu hafta vizyona giren filmler arasında yerini aldı.

Kaynak: İHA