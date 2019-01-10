10 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Nevşehir'de 13 ayrı dosyadan 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca 13 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerince yakalanan C.B.'nin üç ayrı hakaret, 5 adet yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mala zarar verme, silahla tehdit, yaralama, kişilerin huzurunu bozma gibi suçlardan ceza aldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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