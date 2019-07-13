10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firari Kars’ta yakalandı

Hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan, 12 suçtan aranan ve cezaeviden firar eden bir kişi Kars'ta düzenlenen operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 20.05.2019 tarihinde Muğla Açık Cezaevi'nden firar eden, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, 6136 SKM, kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 12 aranması olan, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.'nin Kars'ta olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, 06.07.2019 tarihinde Kars'ta gerçekleşen ssilahla kasten yaralama olayının şüphelisi olan O. S. yapılan teknik takip neticesinde, yeri tespit edildi, yapılan Özel Harekat destekli operasyonda, O.S. saklanmış olduğu yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen O.S. buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrollü için hastaneye, ardından da Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA