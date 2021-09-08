Site sakinleri rahat bir nefes aldı! Pendik'te 26 kişilik çeteye dev operasyon!Bakırköy’de ağaç devrildi; dal çarpan kadın yaralandıİzleyiciye veda edecek olan Sen Çal Kapımı dizisi sosyal medyayı salladı! Twitter'da '#sonkezsençalkapımı' trend oldu!Son dakika | Eski AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybettiMüge Anlı'da bugün ne oldu? | ATV Müge Anlı bugünkü programı full izle Youtube | 8 Eylül 2021 Çarşamba Müge Anlı izleAylar boyunca sürecek internet kesintisi yaşanacak! Bilim insanından flaş iddia!Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Evli mi? Kaç çocuğu var?Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? Kardeşlerim 2. sezon ne zaman?KYK 6.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?Son dakika | Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası: İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 10 yıl sonra gelen adalet! Eşini öldüren katile dava açıldı

10 yıl sonra gelen adalet! Eşini öldüren katile dava açıldı

Eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle bıçakla öldürerek gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulundu. Gerçekleşen soruşturma kapsamında 10 yıl sonra katil koca yakalandı. "Tasarlayarak ve canavarca hislerle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılması için dava açıldı.

10 yıl sonra gelen adalet! Eşini öldüren katile dava açıldı

İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı. Maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011 tarihinde evli oldukları belirtildi. İddianame içeriğinde yer aldığına göre sanık kendisini aldattığı düşüncesi ile eşini öldürme planı yaptı.

Bu doğrultuda Büyükçekmece'de bulunan tarlalara giderek gömülecek yer araştırmasında bulundu. Olay günü yanına cinayet aracı alarak eşini iş bakma bahanesiyle olay mahalline getirdiği belirtiliyor. Olay mahallinde, eşini bıçakla öldürdükten sonra maktulün akrabaları ve kendi akrabalarını arayarak eşine ulaşamadığını; maktulün kendisini terk ettiğini ve sevgilisi ile kaçtığını anlatıyor. İddianamede kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü belirtildi.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Maktul Güldane Yılmaz'ın 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı yer alan iddianamede geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapılmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapılarak sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiğinin tespit edildiği aktarıldı. Gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf eden ve gömdüğü yeri gösteren Sanık Osman Biçer kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.


Sanık Osman Biçer'in "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT