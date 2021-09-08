10 yıl sonra gelen adalet! Eşini öldüren katile dava açıldı

İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı. Maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer'in olay tarihi olan 17 Eylül 2011 tarihinde evli oldukları belirtildi. İddianame içeriğinde yer aldığına göre sanık kendisini aldattığı düşüncesi ile eşini öldürme planı yaptı.

Bu doğrultuda Büyükçekmece'de bulunan tarlalara giderek gömülecek yer araştırmasında bulundu. Olay günü yanına cinayet aracı alarak eşini iş bakma bahanesiyle olay mahalline getirdiği belirtiliyor. Olay mahallinde, eşini bıçakla öldürdükten sonra maktulün akrabaları ve kendi akrabalarını arayarak eşine ulaşamadığını; maktulün kendisini terk ettiğini ve sevgilisi ile kaçtığını anlatıyor. İddianamede kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü belirtildi.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Maktul Güldane Yılmaz'ın 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı yer alan iddianamede geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapılmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapılarak sanık Osman Biçer'in 2013 yılında maktulden boşandığı ve yeniden evlendiğinin tespit edildiği aktarıldı. Gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf eden ve gömdüğü yeri gösteren Sanık Osman Biçer kendisini aldattığını düşündüğü için eşini öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.



Sanık Osman Biçer'in "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

