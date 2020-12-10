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  3. 10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

2020 yılının başında 2 bin 324 lira olarak belirlenen ve dönemin kuruna göre 392 dolar eden asgari ücret, 2010 yılından bu yana ilk kez tekrar 300 doların altına indi. Piyasadaki dalgalanmalar sonucu asgari ücret 296.8 dolara kadar geriledi.

10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücret, yılın son haftalarında 296.8 dolara geriledi. Bu sayede asgari ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına düşmüş oldu.

Çok sayıda işçi ve işveren tarafından merakla beklenen 2021 yılı asgari ücretinin belirlenmesi yönünde çalışmalar sürerken kurlardaki gelişime bağlı olarak halen yürürlükte olan asgari ücretin döviz cinsinden değeri, erimeye devam ediyor.

Dünya'nın haberine göre, 2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücret, yılın sonunda 296.8 dolara geriledi. Böylece asgari ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına inmiş oldu.

10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

LÜKSEMBURG'DA 2 BİN 548 DOLAR

Türkiye'de 300 doların altına inen asgari ücret ile AB ülkeleri arasındaki makas da iyice açılmış oldu. Avrupa’da şu an Türkiye'ye en yakın asgari ücret 371 dolar (günümüz kuru ile 2 bin 912 lira) ile Bulgaristan. En yüksek asgari ücret ise 2 bin 548 dolar ile (günümüz kuru ile 20 bin 1 lira) Lüksemburg'da uygulanıyor.

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10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesinde geçim yanında genel ekonomik durumun da dikkate alınması gerektiği hükme bağlanmış durumda. Türkiye, asgari ücrete ilişkin ILO sözleşmesini imzalamadı. Bu sözleşme tek bir işçiyi değil ailenin de geçiminin dikkate alınmasını şart koşuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 15 Aralık’ta TİSK’te, 22 Aralık’ta ise Türk-İş’te yapacak. Tarafların bu toplantıda önerilerini sunması da bekleniyor.

10 yıldır böyle düşmemişti: Asgari ücret 300 doların altına indi!

Berna Akkaya
Editör


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