10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu! 33 ayrı suçtan kaydı bulunan firari İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı!

10 yıldır sahte kimlikle yaşayan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Sefa Köse isimli şahıs İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ile kaçmak isterken yakalanarak cezaevine gönderildi.

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10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu! 33 ayrı suçtan kaydı bulunan firari İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı!

Farklı suçlardan 33 kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa K., arkadaşını karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda Hakan Çelik adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu polisin dikkatini çekti. Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğunun tespit edildi.

10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu! 33 ayrı suçtan kaydı bulunan firari İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı!

33 FARKLI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kimliğin sahte olması üzerine parmak izi kontrolü yaptırdı. Yapılan kontrolde şahsın Sefa K. olduğu ve GBT sorgulamasında Dolandırıcılık, Sahte banka veya kredi kartı üretmek, Suç işlemek için örgüt kurma, Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 33 suç kaydı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler sonucu 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu! 33 ayrı suçtan kaydı bulunan firari İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı!

İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlik ila yakalanarak gözaltına alınan Hakan Çelik isimli Sefa Köse yapılan işlemlerin ardında Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu! 33 ayrı suçtan kaydı bulunan firari İstanbul Havalimanı'ndan yakalandı!

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