100 bin imza kampanyasında son durum ne? En çok imzayı bakın kim topladı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs günü gerçekleşecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili seçimleri için adaylık başvurusu yapan partililerin istenilen belgeler, yerine getirdikleri takdirde adaylıklarını onayladı. Bu kapsamda adaylıkları onaylanan partililerin 100 bin imza toplaması gerekmektedir. Bu kapsamda imza kampanyasının 3. günü itibariyle adayların topladıkları imza sayıları ise şöyle:

Muharrem İnce: 76 bin 901

Sinan Oğan: 39 bin 317

Doğu Perinçek: 16 bin 192

Yakup Türkal: 2 bin 31

Erkan Trükten: Bin 116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92

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YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKINA GEÇTİ

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan 69 bin 079 imza almıştı. Seçime tek başlarına gireceklerini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuru yapan Fatih Erbakan tekrardan Cumhur İttifakına katılma kararı aldı. Kararı bugün açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 12.00'de Külliye'de bir araya geldik. Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemimizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz." ifadeleriyle açıklama yaptı.