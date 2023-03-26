100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili adaylarının işlemleri son hızla devam ederken Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplama süreci 27 Mart Pazartesi akşam saat 20.00'da son buluyor.
YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan Cumhur İttifakına katışlmış ve adaylıktan çekilmişti. Muharrem İnce'de sabah saatleri itibariyle 100 bin imzaya ulaşmış ve 3. Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.
SİNAN OĞAN 4. CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU
Son olarak Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'da 100 bin imzaya ulaşan adaylar arasında yerini alarak 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu.
100 BİN İMZADA SON DURUM
Muharrem İnce: 109 bin 314
Sinan Oğan: 100 bin 56
Doğu Perinçek: 23 bin 543
Yakup Türkal: 2 bin 760
Erkan Trükten: 1916
Tevfik Ahmet Özal: 1295
İrfan Uzun: 982
Halil Murat Ünver: 437
Hilmi Özden: 399
Davut Turan : 11