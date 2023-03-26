100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza yarışında son durum belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'da 100 bin imzaya ulaşan 4. aday oldu.

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100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili adaylarının işlemleri son hızla devam ederken Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplama süreci 27 Mart Pazartesi akşam saat 20.00'da son buluyor.

YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Doğu Perinçek, Davut Turan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan Cumhur İttifakına katışlmış ve adaylıktan çekilmişti. Muharrem İnce'de sabah saatleri itibariyle 100 bin imzaya ulaşmış ve 3. Cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!

SİNAN OĞAN 4. CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDU

Son olarak Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'da 100 bin imzaya ulaşan adaylar arasında yerini alarak 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu.

100 BİN İMZADA SON DURUM

Muharrem İnce: 109 bin 314

Sinan Oğan: 100 bin 56

Doğu Perinçek: 23 bin 543

Yakup Türkal: 2 bin 760

Erkan Trükten: 1916

Tevfik Ahmet Özal: 1295

İrfan Uzun: 982

Halil Murat Ünver: 437

Hilmi Özden: 399

Davut Turan : 11

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