100 Bin Sosyal Konut projesinde kuralar yeniden çekilecek

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmak için başvurduğu ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenen TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesin kura çekimi yeniden başlayacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamada, 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı bildirildi.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARIN PARALARI İADE EDİLDİ

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.