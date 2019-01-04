100 bin taksici esnafının gözü kulağı Hükümet’te

Taksicilere bir defaya mahsus tanınan ÖTV muafiyetinde son 6 aya girildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, bu hakkın indirimli olarak kalıcı hale getirilmesi için Başkent'e bir kez daha çağrıda bulundu.

Esnafa yönelik teşviklerden biri de taksicilere tanınan ÖTV muafiyeti. Taksiciler bir defaya mahsus olarak ÖTV ödemeden araç alabiliyor. Bu hak, haziran ayında sona erecek. Ülke genelindeki yaklaşık 100 bin esnaf uygulamanın devam etmesi için Hükümet'ten müjde bekliyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da bu yöndeki çağrılarını bir kez daha tekrarladı. Başkanvekili Erkan Özkan, şehir içi taşımacılıkta kullanılan minibüs ve otobüs gibi diğer ticari araçlarda ortalama yüzde 4 olan ÖTV'nin taksilerde yüzde 45 olduğuna dikkat çekti. Özkan, bu durumun haksız rekabete yol açtığına işaret etti, "Araçlarımız otomobil grubunda yer aldığı için yüzde 45 olarak bizden alınan ÖTV'ye hep karşı çıktık. Hükümetimiz sesimizi duydu, esnafımıza sadece bir defa yararlanmak üzere ÖTV muafiyeti getirdi. Birçok arkadaşımız yararlandı, araçlarımızı yeniledik. Bu nedenle minnettarız" dedi.

Devlet de kazanacak

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, İzmir'de 2 bin 823'ü kent merkezinde olmak üzere toplam 3 bin 615, ülke genelinde ise 100 bine yakın taksicinin 6 ay sonra sona erecek uygulamanın indirimli olarak sürekli hale getirilmesini beklediğini dile getirdi, şunları söyledi: "ÖTV ödemek istemiyoruz diye talebimiz hiçbir zaman olmadı. Yüksek orandaki ÖTV'nin yarı yarıya indirilerek süreklilik kazandırılmasını talep ediyoruz. Böylece yasal sınır olan 9 yılın dolmasını beklemeden araçlarımızı daha sık yenileyerek vatandaşlara daha iyi koşullarda hizmet sunabiliriz. Bu uygulamayla devletimiz vergi kaybına uğramayacak, aksine daha sık taksi yenileneceği için gelir artışı sağlayacaktır. Minibüsler ve servis araçları ile aramızda adil olmayan rekabet koşulları da böylece düzeltilmiş olacaktır."

Kaynak: İHA