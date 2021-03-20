Şiddetin böylesi görülmedi: Küçük kız çocuğunu dövdüğü anları TikTok'tan paylaşan Aziz Çoban'a tepki yağdı!Kardeşlerim dizisinde şoke eden gerçek yıllara sonra ortaya çıktı! Ömer meğerse Kadir'in kardeşi değilmiş...Hükümetten 'Kadın hakları' için yeni adım: Ankara Sözleşmesi!Survivor market ödülünü kim kazandı? | Survivor market oyunu kazananı 51. bölüm100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, AnkaraHaftalık korona haritası | İl il korona haritası | Hangi il hangi risk grubunda 13 - 19 MartHaftalık vaka haritası belli oldu! İşte 13-19 Mart illere göre vaka sayıları ve risk durumlarıYılport Samsunspor- Giresunspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu! Giresunspor 2-0 SamsunsporMilli güreşçi Kerem Kamal'dan gururlandıran haber: Tokyo Olimpiyatları finaline adını yazdırd!Hayatının baharındaydı: 18 yaşındaki Murat Çelik, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara

100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 13 - 19 MArt tarihleri arasındaki pozitif vaka sayılarını paylaştığı haritada ortaya çıkan tablo korkuttu. Bunun üzerine vatandaşlar 100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılan haftalık vaka haritasındaki rakamlar korkuttu. Neredeyse tüm kentlerde pozitif vaka sayılarının yükselmesi, kısıtlamaların geri getirileceği endişesini doğururken internet kullanıcıları, arama motorlarında, 100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara konularını araştırıyor. İşte detaylar...

100 BİNDE VAKA SAYISI NE DEMEK?

100 binde vaka sayısı, o kentte yaşayan yüz bin kişiden kaç tanesinin pozitif vaka olduğunu belirtir. 100 bin kişilik gruplara bölünen kent nüfusu, bu grupların başına kaç pozitif vaka düştüğünü ifade etmektedir.

100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara 

100 bin kişiye düşen vaka sayıları, kademeli normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte kentlerdeki kısıtlama kararlarını belirlemekte en önemli etken olarak biliniyor. 

100 BİNDE VAKA SAYILARI İSTANBUL

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12 olarak belirlendi.

100 BİNDE VAKA SAYILARI İZMİR

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İzmir'de 111,41 oldu.

100 BİNDE VAKA SAYILARI ANKARA

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 107,99 oldu. 

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1    İstanbul 38.829
2    Samsun 6.902
3    Ankara 6.116
4    Konya 5.674
5    İzmir 4.896
6    Balıkesir 3.574
7    Kocaeli 3.523
8    Antalya 3.037
9    Bursa 3.013
10    Kayseri 2.787
11    Trabzon 2.005
12    Ordu 1.971
13    Gaziantep 1.835
14    Tekirdağ 1.819
15    Giresun 1.599
16    Mersin 1.508
17    Tokat 1.487
18    Adana 1.391
19    Sakarya 1.298
20    Malatya 1.133
21    Çanakkale 1.098
22    Osmaniye 1.089
23    Adıyaman 1.074
24    Eskişehir 1.036
25    Hatay 1.025
26    Manisa 938
27    Muğla 924
28    Aksaray 907
29    Edirne 895
30    Kahramanmaraş 787
31    Aydın 773
32    Yalova 760
33    Kastamonu 743
34    Çorum 735
35    Rize 697
36    Sinop 669
37    Amasya 651
38    Kütahya 642
39    Kırklareli 561
40    Erzurum 549
41    Denizli 514
42    Zonguldak 479
43    Elazığ 471
44    Yozgat 389
45    Şanlıurfa 387
46    Niğde 378
47    Düzce 377
48    Kilis 369
49    Sivas 355
50    Afyon 349
51    Diyarbakır 335
52    Isparta 328
53    Bolu 316
54    Van 315
55    Erzincan 291
56    Bilecik 250
57    Nevşehir 242
58    Çankırı 236
59    Karaman 228
60    Ağrı 222
61    Iğdır 216
62    Kırıkkale 206
63    Karabük 205
64    Burdur 193
65    Artvin 193
66    Batman 177
67    Bartın 153
68    Kırşehir 149
69    Gümüşhane 149
70    Mardin 146
71    Bingöl 134
72    Muş 87
73    Kars 87
74    Ardahan 83
75    Bitlis 81
76    Uşak 72
77    Bayburt 61
78    Tunceli 53
79    Siirt 47
80    Hakkari 44
81    Şırnak 44

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT