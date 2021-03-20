100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 13 - 19 MArt tarihleri arasındaki pozitif vaka sayılarını paylaştığı haritada ortaya çıkan tablo korkuttu. Bunun üzerine vatandaşlar 100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılan haftalık vaka haritasındaki rakamlar korkuttu. Neredeyse tüm kentlerde pozitif vaka sayılarının yükselmesi, kısıtlamaların geri getirileceği endişesini doğururken internet kullanıcıları, arama motorlarında, 100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara konularını araştırıyor. İşte detaylar...
100 BİNDE VAKA SAYISI NE DEMEK?
100 binde vaka sayısı, o kentte yaşayan yüz bin kişiden kaç tanesinin pozitif vaka olduğunu belirtir. 100 bin kişilik gruplara bölünen kent nüfusu, bu grupların başına kaç pozitif vaka düştüğünü ifade etmektedir.
100 bin kişiye düşen vaka sayıları, kademeli normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte kentlerdeki kısıtlama kararlarını belirlemekte en önemli etken olarak biliniyor.
100 BİNDE VAKA SAYILARI İSTANBUL
Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12 olarak belirlendi.
100 BİNDE VAKA SAYILARI İZMİR
Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İzmir'de 111,41 oldu.
100 BİNDE VAKA SAYILARI ANKARA
Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 107,99 oldu.
İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI
1 İstanbul 38.829
2 Samsun 6.902
3 Ankara 6.116
4 Konya 5.674
5 İzmir 4.896
6 Balıkesir 3.574
7 Kocaeli 3.523
8 Antalya 3.037
9 Bursa 3.013
10 Kayseri 2.787
11 Trabzon 2.005
12 Ordu 1.971
13 Gaziantep 1.835
14 Tekirdağ 1.819
15 Giresun 1.599
16 Mersin 1.508
17 Tokat 1.487
18 Adana 1.391
19 Sakarya 1.298
20 Malatya 1.133
21 Çanakkale 1.098
22 Osmaniye 1.089
23 Adıyaman 1.074
24 Eskişehir 1.036
25 Hatay 1.025
26 Manisa 938
27 Muğla 924
28 Aksaray 907
29 Edirne 895
30 Kahramanmaraş 787
31 Aydın 773
32 Yalova 760
33 Kastamonu 743
34 Çorum 735
35 Rize 697
36 Sinop 669
37 Amasya 651
38 Kütahya 642
39 Kırklareli 561
40 Erzurum 549
41 Denizli 514
42 Zonguldak 479
43 Elazığ 471
44 Yozgat 389
45 Şanlıurfa 387
46 Niğde 378
47 Düzce 377
48 Kilis 369
49 Sivas 355
50 Afyon 349
51 Diyarbakır 335
52 Isparta 328
53 Bolu 316
54 Van 315
55 Erzincan 291
56 Bilecik 250
57 Nevşehir 242
58 Çankırı 236
59 Karaman 228
60 Ağrı 222
61 Iğdır 216
62 Kırıkkale 206
63 Karabük 205
64 Burdur 193
65 Artvin 193
66 Batman 177
67 Bartın 153
68 Kırşehir 149
69 Gümüşhane 149
70 Mardin 146
71 Bingöl 134
72 Muş 87
73 Kars 87
74 Ardahan 83
75 Bitlis 81
76 Uşak 72
77 Bayburt 61
78 Tunceli 53
79 Siirt 47
80 Hakkari 44
81 Şırnak 44