Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılan haftalık vaka haritasındaki rakamlar korkuttu. Neredeyse tüm kentlerde pozitif vaka sayılarının yükselmesi, kısıtlamaların geri getirileceği endişesini doğururken internet kullanıcıları, arama motorlarında, 100 binde vaka sayısı ne demek? | 100 binde vaka sayıları İstanbul, İzmir, Ankara konularını araştırıyor. İşte detaylar...

100 BİNDE VAKA SAYISI NE DEMEK?

100 binde vaka sayısı, o kentte yaşayan yüz bin kişiden kaç tanesinin pozitif vaka olduğunu belirtir. 100 bin kişilik gruplara bölünen kent nüfusu, bu grupların başına kaç pozitif vaka düştüğünü ifade etmektedir.

100 bin kişiye düşen vaka sayıları, kademeli normalleşmeye geçiş süreciyle birlikte kentlerdeki kısıtlama kararlarını belirlemekte en önemli etken olarak biliniyor.

100 BİNDE VAKA SAYILARI İSTANBUL

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12 olarak belirlendi.

100 BİNDE VAKA SAYILARI İZMİR

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İzmir'de 111,41 oldu.

100 BİNDE VAKA SAYILARI ANKARA

Haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 107,99 oldu.

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 İstanbul 38.829

2 Samsun 6.902

3 Ankara 6.116

4 Konya 5.674

5 İzmir 4.896

6 Balıkesir 3.574

7 Kocaeli 3.523

8 Antalya 3.037

9 Bursa 3.013

10 Kayseri 2.787

11 Trabzon 2.005

12 Ordu 1.971

13 Gaziantep 1.835

14 Tekirdağ 1.819

15 Giresun 1.599

16 Mersin 1.508

17 Tokat 1.487

18 Adana 1.391

19 Sakarya 1.298

20 Malatya 1.133

21 Çanakkale 1.098

22 Osmaniye 1.089

23 Adıyaman 1.074

24 Eskişehir 1.036

25 Hatay 1.025

26 Manisa 938

27 Muğla 924

28 Aksaray 907

29 Edirne 895

30 Kahramanmaraş 787

31 Aydın 773

32 Yalova 760

33 Kastamonu 743

34 Çorum 735

35 Rize 697

36 Sinop 669

37 Amasya 651

38 Kütahya 642

39 Kırklareli 561

40 Erzurum 549

41 Denizli 514

42 Zonguldak 479

43 Elazığ 471

44 Yozgat 389

45 Şanlıurfa 387

46 Niğde 378

47 Düzce 377

48 Kilis 369

49 Sivas 355

50 Afyon 349

51 Diyarbakır 335

52 Isparta 328

53 Bolu 316

54 Van 315

55 Erzincan 291

56 Bilecik 250

57 Nevşehir 242

58 Çankırı 236

59 Karaman 228

60 Ağrı 222

61 Iğdır 216

62 Kırıkkale 206

63 Karabük 205

64 Burdur 193

65 Artvin 193

66 Batman 177

67 Bartın 153

68 Kırşehir 149

69 Gümüşhane 149

70 Mardin 146

71 Bingöl 134

72 Muş 87

73 Kars 87

74 Ardahan 83

75 Bitlis 81

76 Uşak 72

77 Bayburt 61

78 Tunceli 53

79 Siirt 47

80 Hakkari 44

81 Şırnak 44