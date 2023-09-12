100 metre engelli koşusu değil işe gitme yarışı

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda yasak olmasına rağmen yol kenarında yolcu indiren minibüsler hem trafiği hem de insanların hayatını tehlikeye atıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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100 metre engelli koşusu değil işe gitme yarışı

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda yasak olmasına rağmen yol kenarında yolcu indiren minibüsler hem trafiği hem de insanların hayatını tehlikeye atıyor. Minibüsten adeta atlayarak bariyerleri aşan yolcular ise işe gitmek için yaşadıkları zorluklardan yakınıyor.

Basın Ekspres yolunda minibüs şoförleri yolcularını genellikle iş yerlerinin bulunduğu Çobançeşme mevkiinde otoyolun kenarında indiriyor. Her gün yüzlerce insan kaza riskine rağmen bu yolda inerek işlerine veya evlerine gitmeye çalışıyor. Trafiğin hızla aktığı yolda arkadan gelen araçlara aldırmadan duran ve yolcu indiren minibüsler adeta kazaya davetiye çıkarıyor.

Öte yandan yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerinden atlamak zorunda kalan vatandaşlar her gün düşme ve bariyerlere sıkışma tehlikesi yaşıyor. Yaşanan bu anlar İhlas Haber Ajansı kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Burada otobüs ile demir arasına sıkışanı bile gördüm"

Sabah saatlerinde minibüsü tercih eden Emirhan Çılgınoğlu bu yolda zorluk yaşadıklarını ve inerken düşenler olduğunu belirterek "Buraya gelirken zorluk yaşıyoruz. Bunun genelde sebebi burada yaşanan otobüs yoğunluğu. Akşamları otobüslere binilmiyor. Çok az sayıda otobüs kalkıyor buradan vakti gelmesine rağmen saatinde gelmiyor ve kalkmıyorlar. Yağmurlu havalarda hiç binilmiyor. Minibüsler daha pratik oluyor o yüzden yol kenarında bırakıyorlar. Hızlı şekilde işe ulaşmış oluyor. Ama burada demirlerin üzerinden düşen çok arkadaş gördüm. Ayağı takılıyor paçası takılıyor bir anda atlarken. Bazen de minibüs kapısını açtığında hemen demirin üzerine basman gerekiyor otobüs ile demirin arasında kalan da gördüm" dedi.

"Kestirme olduğu için burada iniyoruz"

Basın ekspres yolunda yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğunu ancak insanların işe gitmek için burada inmek zorunda kaldığını dile getiren Volkan Keskin, "Burada bir merdiven olsa iyi olur herkes atlamak zorunda kalıyor. Burası Basın ekspres otoyolu burada yasak olmasına rağmen insanlar kestirme olduğu için burada iniyor. Tabi burası yasaklı olduğu içim karayolları da buraya merdiven yapmayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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