100 metrelik uçurumdan uçtu! Ekipler parçalanmış cansız bedeniyle karşılaştı

Kaza İznik-Yenişehir kara yolunda gerçekleşti. Ferhat Sertkaya'nın sürdüğü 16 ADN 551 inşaat malzemesi yüklü TIR, virajı alamadı ve çelik bariyerleri kırdıktan sonra 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada TIR sürücüsü Ferhat Sertkaya öldü.

EKİPLER SÜRÜCÜNÜN PARÇALANMIŞ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Olay yerine iki itfaiye aracı, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, TIR'ın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Ekipler, TIR sürücüsünün parçalanmış cansız bedeni ile karşılaştı. İnşaat malzemesi yığınları altında kalan TIR'ın çevresinde başka biri olma ihtimâline karşı ekipler arama çalışmasını yürütüyor.

SÜRÜCÜNÜN ACI HABERİ ALAN OĞLU FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alınca kaza mahalline koşan TIR şoförünün oğlu B. Sertkaya, fenalık geçirdi. “Babam benim için ne hayâllar kurmuştu... Babam!..” diye ağlayan gencin feryatları yürekleri parçaladı. Jandarma ekipleri acılı genci teskin etmeye çalıştı.