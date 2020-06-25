100 Milyon TL’ye mal olmuştu, ilk doğum gerçekleşti

Sivas'ta 100 milyon TL'lik bir bedelle yapılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda ilk doğum gerçekleşti.

Sivas'ta 2017 yılında yapımına başlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Ek Hizmet Binası yapımının sona ermesiyle hizmet vermeye başladı. 100 Milyon TL bedelle yapılan binada ilk doğum gerçekleştiğimiz günlerde gerçekleşti. Doğumda İbrahim ve Merve Koran çiftinin üçüncü çocuğu olan İshak ismi verilen bebek Dünya'ya geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversite'si Rektörü Prof .Dr. Alim Yıldız, hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve beraberindekiler ile ilk doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilay Karademir, hizmet binasında ilk doğan bebek olan İshak ve ailesini ziyaret etti. Rektör Yıldız ziyarette minik bebeğe çeyrek altın hediye etti. Ziyaretin ardından Yıldız ve beraberindekiler hastanelerde incelemelerde bulundu.

Açılan hizmet binasının bölgeye hizmet edeceğine değinen Rektör Yıldız, "Çocuk hastanemize geçen hafta itibariyle taşınmaya başladık. Hafta sonu taşınmamız yapıldı. Şuan çocuk bölümümüz de ilk doğum gerçekleşti. İshak isminde bir evladımız doğdu. Biraz önce onu ziyaret ettik. Şuan 305 yataklı bir hastane burası. Sadece Sivas'a değil yakın şehirlere ve bölgeye hizmet verecek durumda. Aldığımız cihazlarla bunu yapıyoruz, bundan sonra çocuk hastalarımızı ve kadın doğumla ilgili hastalarımızı başka yere göndermeyeceğiz. Tedaviler burada yapılacak. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hem kadın doğuma yeni hocalar aldık, hem de çocuk bölümüne yeni hocalar aldık. Hizmete hazır bir halde güzel bir hastane oldu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu hastanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hastanemizin yatırımı 100 Milyon TL'lik bir yatırım. Şuan özel hastaneler seviyesinde, daha kaliteli hizmet verecek bir hastaneye sahibiz" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Çok güzel bir hastane kazandırıldı, Sivas'a büyük bir yatırım oldu. Biz çok mutluyuz, hem başhekimlik olarak hem de kadın doğum, çocuk klinikleri olarak. Çünkü önceki hastanemizde fiziki koşullar biraz eskiydi. Şimdi çok güzel bir imkân oldu. Ben katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA