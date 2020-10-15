100 TL'de 50 TL baskısı çıktı! Görenler şok oldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde İbrahim Kan adlı bir kişi, bankadan çektiği 100 TL'de 50 TL’nin baskısı olduğunu görünce hayrete düştü. Nadir olarak oluşan bu olay kameralara böyle yansırken paranın ise gerçek olduğu ortaya çıktı.
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15 Ekim 2020 Perşembe 12:26
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