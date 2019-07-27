100 yaşına giren Ünzile nineye doğum günü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Ünzile Çetin, 100 yaşına girdiği doğum gününü çocukları ve torunlarıyla pasta keserek kutladı.

Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan babaanne Ünzile Çetin'in heyecanı ise görülmeye değerdi. Fatsa'da ikamet eden Ünzile Çetin'e 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. 6 çocuğu ve 27 torunu olan Ünzile Çetin kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfledi. Torununun torununu da gören Çetin, "Doğum günü pastasını görünce çok duygulandım, ilk defa yaş günümü kutladım. 100. yaşıma girdim ve hep birlikte ailemle mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Yaklaşık 40 yıl önce eşimi kaybettim. Allah bizlere sağlıklı huzurlu yıllar nasip etsin" dedi.

Unutulmayacak bir doğum günü yaşayan Çetin, çocukları ve torunlarına teşekkür ederken, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA