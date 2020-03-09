100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle 3 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybederken, 100 yaşındaki bir Çinli salgını yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Wuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.

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