‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı

Samsun'da, Atakum Belediyesi ile Samsunspor Basketbolz Takımı iş birliği ile düzenlenen "100. Yıl Basketbol Turnuvası" kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı

Samsun'da, Atakum Belediyesi ile Samsunspor Basketbolz Takımı iş birliği ile düzenlenen "100. Yıl Basketbol Turnuvası" kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İki gün süren turnuvada dört kategoride şampiyonlar belirlenirken basketbolun kalbi adeta Atakum'da attı.

Atakum Belediyesi ve Samsunspor Basketbol tarafından Atakum sahilinde 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirildi. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı nedeniyle "100. Yıl Basketbol Turnuvası" adını taşıyan turnuvada takımlar arasında büyük mücadele yaşandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de final maçlarını izleyerek genç sporcuların heyecanına ortak oldu. Turnuvaya, 50 takım ve yaklaşık 200 sporcu katılım sağlarken yaş gruplarına göre ayrılan Minik Takım, Küçük Takım, Yıldız Takım ve Genç Takım şampiyonları belirlendi. Müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Cemil Deveci: "Gençlerin spor yapmasını önemsiyoruz"

Turnuvaya katılan bütün gençlere teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Gençlerimizin spor yapmasını, sporun centilmenliği ve ahlakıyla yetişmelerini çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının adını taşıyan bu değerli turnuvada da gençlerimiz tam da Atatürk'ün gençliğine yakışır biçimde mücadele ettiler. Her bir sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Samsunspor Basketbol Şubesi Genel Menajeri Emre Ekim ise "Gençlerimize turnuva sayesinde olanak sağladık. Bunun Cumhuriyet'in 100. yılında olması da ayrı bir mutluluk bizim için. Ortak çalışmayla daha kapsamlı organizasyonlar yapacağız. Bu bir başlangıç olsun. Bu vesileyle Atakum Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

İki gün süren kıyasıya mücadele dolu maçların ardından minik takım kategorisinde 55 Basketbol'un minikleri, küçük takım kategorisinde Maarif 3,5; yıldız takımda Mamba City, genç takımda ise 01 Anakonda şampiyon oldu.

‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı

‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı

‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı

‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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