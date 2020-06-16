100. Yıl Gençlik Merkezi spor tesisleri baştan sona yenilendi

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan şehre kazandırılması planlanan 30 yeni spor tesisinin çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut tesislerde de yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 100. Yıl Mahallesi Gençlik Merkezi'nde bulunan, uzun yıllar kullanılmaktan dolayı bakımsız kalan ve tehlike oluşturmaya başlayan spor tesislerinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tesislerin Temmuz ayında sporseverlerin kullanımına sunulması bekleniyor.

Kapalı tenis kortunun zemininin ve tentesinin yenilenmesi, halı sahanın boyutları büyütülerek yeniden inşa edilmesi, açık tenis kortunun üzerinin kapatılarak basketbol, voleybol, hentbol ve tenis oynanabilecek şekilde çok amaçlı kapalı spor sahasına dönüştürülmesi ve kafeterya ile soyunma odalarının yenilenmesini kapsayan çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa süre içinde bitirilecek olan yenileme çalışmaları ile her hava koşulunda birçok spor aktivitesinin yapılabileceği spor tesisleri Süleymanpaşa'ya kazandırılmış olacak.

"Temmuz'da gençlerimize tesislerin kapılarını açacağız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "100. yıl Mahallemizde bulunan Gençlik Merkezimizin spor tesisleri komple yenilendi. Tenis kortumuzun yanı sıra çok amaçlı spor sahamızı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sporları için uygun hale getirdik. Spor kompleksimiz içine, standartlara yakın ölçülerde kazandırdığımız futbol sahamızı da, genç kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah Temmuz ayı ile birlikte Süleymanpaşa'mızın sportmen gençlerimize tesislerimizin kapılarını açacağız. Yılsonuna kadar yaklaşık 30 yeni spor alanını daha şehrimize kazandıracağımızın müjdesini de bugünden verelim. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA