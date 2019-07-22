100.yıla damga vuran Prof.Dr. Kadıoğlu’na şükran plaketi

23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 100. yılı münasebetiyle yaptığı birbirinden değerli çalışmalarla 100.yıla adeta damgasını vuran Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'na, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'nde düzenlenen programla şükran plaketi verildi.

Programda bir konuşma yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Hakan Hoca'nın yaptığı çalışmaların her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyleyerek kendileriyle gurur duyduklarını söyledi. TDED Başkanı Ertaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Hakan hocamız bir hekim olmasına rağmen üstün dikkat, bilgi ve araştırma ruhuna sahip bir bilim adamı ve aynı zamanda çizdiği resimler, yazdığı şiirler ve denemelerle aynı zamanda bir sanat ve edebiyat adamıdır. Çizdiği 57 Atatürk posteri Nenehatun Kültür Merkezi'nde sergilenecek, 57 portreyi 100 taihi belgeyle destekleyerek hazırladığı "Vatanın Bağrında 57 Gün" albümü Atatürk Üniversitesi tarafından basıldı. Yine 1919 yazında Mustafa Kemal'in Erzurum'da yaşadıklarıyla ilgili derlediği öyküler TDED Erzurum Yayınların'ndan "Kongre Öyküleri" adıyla yayımlandı. Bir diğer sürpriz çalışma ise PTT Genel Müdürlüğü'nün Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu tarafından çizilen Mustafa Kemal resimlerinden hatıra pul ve tebrik kartı basmış olması. Tüm bu çalışmalardan ötürü TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'na dernek olarak şükran plaketimizi sunmaktan gurur duyuyorum."

Prof.Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu da Mustafa Kemal resimlerini çizmeye iki sene evvel başladığını, daha sonra Mustafa Kemal ve kongre heyetinin resmi yazışmalarını bu resimlerle birleştirdiğini ifade etti. Kongre Öyküleri kitabının da Kongre sürecinde sivil halkın psikosoyal halini vermesi açısından tamamlayıcı bir çalışma olduğunu söyleyen Kadıoğlu, çalışmalarının hazırlanma, tasarım, yayımlanma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. PTT Genel Müdürlüğü'nün hatıra pulu ve tebrik kartı basmasını büyük bir jest olarak kabul eden Kadıoğlu TDED Erzurum ailesine kendisine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA