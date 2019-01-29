100 yıllık çeşmenin 30 yıldır suyu akmıyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Çayırhisar Kırsal Mahallesi'nde geçmişi 100 yıla yakın olan çeşmenin 30 yılı aşkın süredir suyu akmıyor. Mahalle muhtarı Aydın Terzioğlu, tarihi çeşmenin bulunduğu alanın temizlenerek yeniden hizmete girmesini istediklerini kaydetti.

Altıeylül ilçesine bağlı Çayırhisar Kırsal Mahallesi'ndeki geçmişi 100 yıla yakın olan çeşmenin 30 yılı aşkın süredir suyunun akmadığını belirten mahalle muhtarı Aydın Terzioğlu, tarihi çeşmenin bulunduğu alanın temizlenerek yeniden hizmete girmesini istediklerini ifade etti. Uzun yıllar önce çamaşırlık olarak kullanılan çeşme, tarihi dokusunun yanında, mahallelilerin de sosyalleşmesi için kullanılıyordu. Mahalle sakinleri haftanın bir veya iki gününde burada toplanarak hem çamaşırlarını yıkıyor hem de birbirleriyle görüşme imkanı buluyordu.

"Tarihi çeşmenin yeniden akmasını istiyoruz"

Çayırhisar Kırsal Mahallesi Muhtarı Aydın Terzioğlu, tarihi çeşmenin bulunduğu yerin yeniden mahalle sakinlerine kazandırılmasını istedi. Terzioğlu, "Mahallemizde bulunan bu çeşmemiz 30 yıl önce akıyordu. Şimdi neden akmamaya başladı? Bizim köyümüzün suyu Adliye Binasının oradan geliyordu. Fakat tabi bu aralar parsel oldu, binalar yapıldı, yollar geçti ve su yolumuz tahrip oldu. Böyle olunca da 30 yılı aşkın burası akmıyor. Atık ve bakımsız bir vaziyette duruyor. Burasının yeniden akmasını ve düzenlenmesini yetkililerden istiyoruz. Çeşmenin yerinin yeni yapılmasını istiyoruz. Taşların yerine konmasını ve güzel bir şey yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde insanın göz zevkini de bozuyor. Yani bu durumda olması iyi bir şey değil. Böyle durmasından dolayı eski çeşmemize yazık oluyor" diye konuştu.

Çeşmenin çok eski olduğunu de belirten Terzioğlu, "Bu çeşme çok eski. Çocukluğumdan hatırlarım, biz buraya çamaşırlık derdik. Burada köy halkı gelirdi; haftada bir iki gün çamaşır yıkarlardı, bu çeşmemiz gürül gürül su akardı. Ama 30 yılı aşkındır burasının suyu kesildi, akmıyor. Bu vaziyette duruyor. 30 yıldır bu tarihi çeşmeden su akmıyor. Bu tarihi çeşmemizin bakım ve onarıma çok ihtiyacı var. Yetkililere sesleniyorum burası yapılmayacaksa kalksın" dedi.

Kaynak: İHA