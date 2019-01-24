100 yıllık el dokuma halıları geri dönüşüm ile yeniden hayat buluyor

Uşak'ta 25 yıldır halıcılık sektöründe faaliyet gösteren bir firma, eski halıları vintage (geçmiş döneme ait, az eski), patchwork (kırk yama) yöntemleriyle yenileyerek yeniden kullanıma sunuyor. Firma yılda yaklaşık 20 bin metrekare halıyı ihraç ederek ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlıyor.

Uşak'ta el dokuması halı imalatı, tamir ve tadilatı yapan bir firma ülke genelinden topladıkları eski yıpranmış halıları farklı işlemlerden geçirerek yeniden ekonomiye kazandırıyor. 3 yıldan, 100 yılı aşkın süredir kullanılan eski halıları fabrikada özel olarak hazırlanan bölümde işlemden geçiren firma, vintage ve patchwork olarak adlandırılan yöntemle yeniden değerlendirip hazır hale gelen ürünleri yurt dışına ihraç ederek Uşak ve ülke ekonomisine ciddi anlamda ekonomik kazanç sağlıyorlar.

Firma yetkilisi Alattin Öztürk yaptıkları çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği bilgilerde, yurdun değişik kentlerinden kullanılmayan eski halıları alarak vintage ve patchwork yöntemleriyle yenilediklerini belirterek, "Bu halılarımızı Amerika'nın değişik bölgeleri yoğunlukta olmak üzere Avrupa'ya ihraç yapıyoruz. Unutulmuş bir mesleği şu an biz yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bunu yapan firmalar var, onlardan biri de biziz. Bu sayede fabrikamıza, Uşak bölgesine, ülkemiz adına çok güzel kazanımlar elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eski bir halının fabrikaya girişinden satışa hazır hale gelinceye kadar geçirildikleri işlemleri yerinde gösteren Öztürk halılara uygulanan vintage işlemini şu şekilde anlattı: "Halılarımızı fabrikaya gelip yıkandıktan sonra tıraş işlemi yapılıyor. Tıraş işleminden sonra boyamaya hazırlamak için kimyasal havuzunda bütün canlı renkleri sökülüyor. Kimyasal havuzunda rengini düşürdüğümüz halılarımız yıkandıktan sonra boyahaneye geliyor ve müşterilerin istediği renklerde boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Boyama işleminden sonra halıları bit tabir ettiğimiz fazlalıkları ayıklayıp aynı yün boyasıyla boyuyoruz. Son olarak boyanmış halılarımızda eğer tamir işlemi varsa onları gerçekleştirerek müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz."

600 kişi istihdam ediliyor

Fabrikaya giren eski halıların diğer yenileme yöntemi ise patchwork (kırkyama) olarak adlandırılıyor. Öztürk bu üretim yönetimiyle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Burada onlarca halıyı müşterinin istediği renklere boyadıktan sonra, rengarenk veya tek renk veya tona ton renklerde müşteri ne istiyorsa dizip hazırlayıp el dikişi yapmak için atölyemize gönderiyoruz ve dikilerek müşterilerimize gönderiyoruz."

Eski halıları ekonomiye kazandırmanın yanı sıra Ege Bölgesi'nin değişik illerinde halı tezgahları kuran firma, eski Uşak motifleri ve yöntemiyle halı üretiyor, böylelikle yaklaşık 600 kişi istihdam ediliyor.

Kaynak: İHA