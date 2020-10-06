1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi olarak zor durumda kalan vatandaşlara Pandemi destek yardımı yapılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki 1000 TL sosyal yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte E-Devlet Pandemi sosyal destek başvuru sonucu sorgulama...

PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SORGULAMA

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI

Faz-3 Başvuruları, “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınıyor. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

KİMLER SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU YAPABİLİR?

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.