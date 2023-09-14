101 yıllık keder ve sevinç meclise taşındı

Bursa'nın Yunan işgalinde yaşadığı acılar ve 101 yıl önce yaşanan kurtuluş sevinci, Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda, kısa bir oyunla yeniden gözler önüne serildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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101 yıllık keder ve sevinç meclise taşındı

Bursa'nın Yunan işgalinde yaşadığı acılar ve 101 yıl önce yaşanan kurtuluş sevinci, Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda, kısa bir oyunla yeniden gözler önüne serildi.

İşgal süresince TBMM kürsüsünde asılı kalan puşude-i siyahın (kara örtü) kurtuluşla birlikte kürsüden kaldırılması canlandırılırken, meclis kürsüsündeki kara örtüyü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve siyasi parti grup başkanları birlikte kaldırdı. Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, Meclis Toplantı Salonu'nda 101 yıl öncesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve işgal yıllarında Bursa'da yaşanan Yunan zulmünü canlandırdı. Bursa'nın işgal haberinin Ankara'ya ulaşmasının ardından Başkentte meclis üyelerinin yaşadığı üzüntü ve bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak adlandırılan siyah örtünün serilmesi sahnesi yaşatıldı. Bursa'nın işgalden kurtuluş haberi ve ardından meclis kürsüsünden kara örtünün kaldırılması sahnesi de 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisi başkanlık kürsüsüne sembolik olarak serilen kara örtü ise Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve siyasi parti grup başkanlarıyla birlikte kaldırıldı. Başkan Aktaş, "Rabbim bir daha böyle bir felaketi şehrimize, ülkemize ve milletimize göstermesin diye dua ediyoruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet minnetle anıyorum" dedi.

101 yıllık keder ve sevinç meclise taşındı

101 yıllık keder ve sevinç meclise taşındı

101 yıllık keder ve sevinç meclise taşındı

101 yıllık keder ve sevinç meclise taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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