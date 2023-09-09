101’inci yılında İzmir’in kurtuluşu canlandırıldı

Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri, süvari birliklerinin İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırmasıyla sürdü.

İhlas Haber Ajansı
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101’inci yılında İzmir’in kurtuluşu canlandırıldı

Zafer Yürüyüşü ile başlayan İzmir'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri, süvari birliklerinin İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırmasıyla sürdü. Gerçekleştirilen törende İzmir Valisi Süleyman Elban, süvari birlikleri komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı, kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlayan program çerçevesinde, süvari birlikleri İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra, AK Parti, CHP ve MHP İzmir milletvekilleri ile siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri yerini aldı.

Birlik pozu

Törenin hemen öncesinde İzmir protokolü ve siyasiler, hükümet konağı binası önünde toplu fotoğraf çektirdi. Protokol ve siyasiler 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunun 101. yıl dönümünde birlik ve beraberlik pozu verdi.

Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdimi

Atlarla meydana gelen süvari birlikleri temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı. Ardından Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Süvari birliklerinin meydana gelmesinin ardından İzmir Valisi Süleyman Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise süvari birlik komutanına plaket takdim etti. Hükümet konağında Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından protokol, kutlamaların devam edeceği Cumhuriyet Meydanı'na gitti.

101’inci yılında İzmir’in kurtuluşu canlandırıldı

101’inci yılında İzmir’in kurtuluşu canlandırıldı

101’inci yılında İzmir’in kurtuluşu canlandırıldı

101’inci yılında İzmir’in kurtuluşu canlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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