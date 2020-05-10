102 yaşındaki Döndü nineye Anneler Günü ziyareti

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, 102 yaşındaki Döndü Karademir'i ziyaret edip, çiçek ve hediyelerle Anneler Günü'nü kutladı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, beraberinde Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve görevlilerle birlikte Aslanbey Mahallesi'nde yaşayan Döndü Karademir'i ziyaret etti. Koronavirüs nedeniyle eve girmeyen Okatan, Döndü ninenin Anneler Günü'nü kutlayıp, çeşitli hediyeler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından adına dikilen fidanın sertifikasını verdi.

Torununun torununu gören 7 çocuk, 26 torun sahibi Döndü Kandemir, ziyaretten dolayı yetkililere teşekkür etti. Dündü Kandemir'in kendisinden 20 yaş küçük eşi 82 yaşındaki Cuma Kandemir de ekiplere duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: DHA