102 yaşındaki Kemal dede: Atatürk gençler için bir ömür tüketti

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde oturan 102 yaşındaki Kemal Akcan, cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu, 23 Nisan'ın cuma günü dualarla TBMM'de ilan edildiğini anlattı. Akcan, 10 yaşında İzmir'de gördüğü ve özlem duyduğu Atatürk için "Gençler için bir ömür tüketti, "bir nesil yetişsin" diye. İnkılaplar yaptı, "cumhuriyet yaşasın" diye" dedi.

muhabirine tarihi günleri anlattı.

'MUSTAFA KEMAL GENÇLER İÇİN BİR ÖMÜR TÜKETTİ'

Mustafa Kemal Atatürk'ün bir nesil yetişsin diye ömrünü feda ettiğini söyleyen Akcan, "Mustafa Kemal, cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli roller üstlenmiştir. Gençlere ise bir ömür tüketti, "Bir nesil yetişsin" diye. İnkılaplar yaptı, "cumhuriyet yaşasın" diye" dedi. Akcan 10 yaşındayken, Atatürk'ü İzmir ziyareti sırasında gördüğünü de anlattı.

Cumhuriyetin çok zor şartlarda kurulduğunu aktaran Akcan, bunu "Unutma" isimli şiirden alıntı yaptığı şu dizelerle anlattı:

"Unutma bir avuçtan fazla insan değildik / Bize dünya düşman oldu, yenildik / Top yoktu, tüfek yoktu, süngü yoktu / Yokluktan Türk yarattı bir ordu / Erkek kadın çocuk herkes savaştı / Ey Türk kızı millete inan / Ey Türk oğlu ibret olsun sana yabancı insan koyma vatana."

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Kaynak: DHA