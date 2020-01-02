105 yaşına giren Ümriye nineye sürpriz doğum günü kutlaması

BURSA (AA) - Bursa'da 105 yaşına giren Ümriye Türker için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1915'te eski Yugoslavya'da dünyaya gelen Ümriye Türker, 80 yıl önce ailesiyle Bursa'ya göç etti.



Burada evlenen ve 3 çocuğu olan Türker, 20 sene önce eşini kaybetti. Eşi vefat edince yalnız kalan ve Tuna Mahallesi'nde yaşayan oğlu Necmettin Türker'in yanına yerleşen Ümriye nine, 105 yaşına girdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Çömez, 105'inci yaş gününde Türker'i ziyaret etti. Doğum günü pastasını Dündar ile kesen Türker, duygu dolu anlar yaşadı.

Ümriye ninenin elini öpen ve doğum gününü kutlayan Dündar, "Adeta tarihe tanıklık etmiş biri, ilçemizin en yaşlılarından. Yeni yaşında yanında olmak istedik ve sürpriz bir ziyaret yaptık. Maşallah, kendisi bu yaşında oldukça sağlıklı. Hem doğum gününü kutladık hem de duasını aldık." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA