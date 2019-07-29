1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin ceza alması hakkında Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı vermesinin ardından 1071 akademisyen, bu karara karşı bir bildiri yayımladı.

"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruda hak ihlali kararı vermesinin ardından 1071 akademisyen, bu karara karşı bir bildiri imzalayarak yayımladı. "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" başlığı ile yayımlanan bildiride, "Sözde "barış bildirisi" adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını "hak ihlali" gören Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır. Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir" denildi.

Bildiride şu ifadelere de yer verildi:

"Aşağıda imzası bulunan biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesinin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz."

Kaynak: İHA