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11 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Alfa Kurt TV'de ilk kez ATV'de

ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Alfa Kurt adlı yabancı sinema ekranlara geliyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

11 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Alfa Kurt TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisini ekrana veriyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Alfa Kurt filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Alfa Kurt TV'de ilk kez ATV'de...

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yalan Dolan

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alfa Kurt

ALFA KURT KONUSU

Alpha, sürüsünden ayrı düşen genç bir adamın, sürüsünden ayrı kalan bir kurt ile kurduğu arkadaşlığı konu ediyor. 20 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir.

Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan, tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.

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